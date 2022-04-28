Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada

28.04.2022 15:43

Son dakika haberlerine göre Arnavutköy'de yabancı uyruklu iki grubun kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de yabancı uyruklu iki grubun kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavga da iki grubun birbirine kaldırım taşı ile saldırdığı görüldü.

Kavga, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki grup yolda önce tartışmaya başladı daha sonra kavga etmeye başladı. Birbirine tekme, tokat ve kaldırım taşları ile saldıran grup başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavga esnasında bazı kişilerin çayırlık alana düştüğü de görüldü.

(Batuhan Toprak-İHA)

Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada
Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada
Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada
Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada - Son Dakika


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