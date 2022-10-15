Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan İlayda A. idaresindeki 35 YCB 81 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki sete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü aracının içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika

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