Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika
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Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi

15.10.2022 14:09

Gelen son dakika haberine göre - Yağış kazayı beraberinde getirdi Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki sete çarptı.

- Yağış kazayı beraberinde getirdi

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki sete çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan İlayda A. idaresindeki 35 YCB 81 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki sete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü aracının içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi - Son Dakika
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