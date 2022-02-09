Son dakika haberleri... Yağışlar sonrası Büyükçekmece Gölü çamura döndü - Son Dakika

Yağışlar sonrası Büyükçekmece Gölü çamura döndü

İSTANBUL Kent genelinde son yağan kar yağışı ve yağmurların ardından Büyükçekmece gölü çamura döndü. Gölün değişen rengi drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da son haftalarda yağan kar ve sağanak yağışın ardından birçok göl ve barajın su seviyeleri arttı. İstanbul genelinde barajların doluluk oranı 76.64 olurken Büyükçekmece Baraj gölünün doluluk oranı 71.43 seviyesine kadar çıktı. Ancak Büyükçekmece gölü mavi renginden tamamen çamura büründü. Çamura bürünen Bütükçekmece gölü drone ile havadan görüntülendi.