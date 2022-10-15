Son dakika haberleri! Yağışlı hava trafik kazalarını beraberinde getirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yağışlı hava trafik kazalarını beraberinde getirdi

15.10.2022 12:34
Son dakika haberleri! Yağışlı hava trafik kazalarını beraberinde getirdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kemallı köyü yol ayrımında meydana geldi. Eyüp A. yönetimindeki 06 CFV 126 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İl Özel İdaresine ait 19 KH 339 resmi plakalı kamyonun sürücüsü, birbirlerine çarpmamak için manevra yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil şarampole uçarken, kamyon ise elektrik direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Eyüp A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan sürücü Eyüp A. yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

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Alevlere teslim olan ev küle döndü Alevlere teslim olan ev küle döndü Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Yağışlı hava trafik kazalarını beraberinde getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yağışlı hava trafik kazalarını beraberinde getirdi - Son Dakika
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