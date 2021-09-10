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Son dakika haberleri... Yağmur Önüt cinayetinde Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından ilk duruşma görüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yağmur Önüt cinayetinde Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından ilk duruşma görüldü

10.09.2021 00:57
Son dakika haberleri... Yağmur Önüt cinayetinde Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından ilk duruşma görüldü, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Küçükçekmece'de sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar'ın davasını Yargıtay, 'olası kastla öldürme' suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozmuştu.

Küçükçekmece'de sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar'ın davasını Yargıtay, 'olası kastla öldürme' suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından bugün ilk duruşma görüldü. Duruşmanın ardından gözyaşları içinde açıklama yapan Yağmur'un annesi Sevgi Gülseren "Ben kızımı öldüresiye değil ölesiye sevdim" dedi.

Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016 tarihinde Turizm Otelcilik Bölümü öğrencisi olan Egemen Vardar (21) hakkında aynı okulda okuyan sevgilisi Yağmur Önüt'ü (20) babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 9 Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonucunda sanık Egemen Vardar'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 7 yıl hapsine, sonrasında da sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 'bilinçli taksirle öldürme suçundan' sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle sanığın 'olası kastla öldürme' suçundan ceza alması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık Egemen Vardar ile Yağmur Önüt'ün annesi Sevgi Gülseren ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunması sorulan sanık Vardar, Yargıtay ilamına katılmadığını söyleyerek "Yargıtay kararında küçük bir odada silah kurcalamanın ölüm ile neticeleneceği düşünülebilir diye bir ibare var. Ben silahın bozuk olduğunu biliyordum" dedi.

Sanık avukatı da Yargıtay'ın bozma ilamına katılmadığını söyleyerek "Sanık genç, hiçbir şeyden habersiz. Aralarında husumet yok. 3 yıldır birlikteler. Taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek bir husus yok. Olaydan sonra Egemen psikolojik olarak kendisini toparlayamadı. Olaydan sonra kaçmadı, ambulans çağırdı" dedi.

Anne Sevgi Gülseren ise "İnsan sevdiğine av tüfeği doğrultur mu? Halası silahın bozuk olmadığını söylüyor. Savcı 'seven cinayet işlemez, aile evinde cinayet hayatın olağan akışına aykırı' diyor. Cinayet için uygun bir yer mi var? Benim kızım öldü. Sanığın kasten öldürme suçundan yargılanmasını istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Yargıtay bozma kararından önce duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının katıldığını ancak bu celse için tebligat çıkarılmadığını belirtti. Mahkeme bu nedenle tebligat çıkarılmasına ve Yargıtay'ın bozma kararına uyulup uyulmayacağına ilişkin kararın avukatın duruşmaya katılma durumuna göre verilmesine hükmetti. Sanık Egemen Vardar'ın tutuklu yargılanma talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde gözyaşları içinde konuşan anne Sevgi Gülseren "Benim kız çocuğumun av hayvanı gibi hiçbir değeri yokmuş. Ben kızıma bunu yapan katilin yüzüne tükürmedim, küfür etmedim. Ben mahkemeye başvurdum. 5 yıldır buraya geliyorum bana hakaret ediyorlar. O kızımı seviyormuş. Ben kızımı öldüresiye sevmedim ölesiye sevdim. Şu mahkemeler bitmeyecekse ben kendimi de öldüreceğim. Pompalı av tüfeği ile benim kızım öldü. Şakaymış. Gülüyorlar eğleniyorlar" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Yargıtay, Cinayet, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yağmur Önüt cinayetinde Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından ilk duruşma görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yağmur Önüt cinayetinde Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından ilk duruşma görüldü - Son Dakika
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