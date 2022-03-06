Son dakika haberleri... Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu

06.03.2022 21:58
Son dakika haberleri... Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu

Son dakika habere göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki kanala düştü.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki kanala düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Saruhanlı ilçesi Adiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (21) idaresindeki 35 LK 039 plakalı aracı ile Adiloba istikametinden Paşaköy istikametine seyir halindeyken yolun ıslak olması sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan kanala düştü. Kazada araç sürücüsü M.Ö. göğüs kısmından hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanları ile Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne gitti. M.Ö. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay ile ilgili olarak tahkikata başlanıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri... Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu

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Saruhanlı, Otomobil, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu - Son Dakika


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