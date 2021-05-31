Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yağmur sebebiyle meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nalınlar Mahallesinde odun depoları virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 V 4272 plakalı kamyonetin sürücü Emin Duman (60), ilçeden şehir merkezine gitmek için yola çıktığında, E.Y.'nin kullandığı 34 DRM 778 plakalı lojistik firmasına ait kamyonetle virajda karşı karşıya geldi. Yoğun yağış sebebiyle bir birini göremeyen araçların çarpışması ile ortalık savaş alanına döndü. Emin Duman olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki M.A. yaralandı. Lojistik firmasına ait kamyonetin sürücüsü E.Y. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yol kısa müddet araç geçişine kapanırken, olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA