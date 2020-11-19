Son dakika haberleri: Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu - Son Dakika

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahyalı'da görev yapan filyasyon ekibini dün, evvelki gün ziyaret etmiştik. Çok geçmedi onlar da sağolsun bize iadeyi ziyarete geldiler. Ama onların gelişi tabi ki farklı idi, testimiz pozitif çıkmış. Allah'a hamdolsun sağlığım iyi, tüm dostlarımıza dua ediyorum ve dua bekliyorum." ifadelerini kullandı.