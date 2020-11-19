Son dakika haberleri: Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
19.11.2020 16:37
Son dakika gelişmesine göre Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahyalı'da görev yapan filyasyon ekibini dün, evvelki gün ziyaret etmiştik. Çok geçmedi onlar da sağolsun bize iadeyi ziyarete geldiler. Ama onların gelişi tabi ki farklı idi, testimiz pozitif çıkmış. Allah'a hamdolsun sağlığım iyi, tüm dostlarımıza dua ediyorum ve dua bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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