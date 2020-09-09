Son dakika haberleri... Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi - Son Dakika

Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

ŞANLIURFA - Tünceli- Ovacık ilçesinden dolandırıcılık yoluyla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirilen 200 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Dolandırıcılıkla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre Ovacık'ta kuzu besiciliği yapan H.Ç. Siverek'ten gelen ve kendilerini tüccar olarak tanıtan Ö.A ve M.K. isimli şahıslara 200 kuzu sattı. Parasını almak için Siverek'e gelen H.Ç. burada dolandırıldığını anlayınca jandarmaya başvurdu.

H.Ç'nin şikayeti üzerine çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri kuzuların ilçe kırsalında tespit etti. Yapılan operasyonla H.Ç'yi dolandırdıkları iddia edilen Ö.A ile M.K. gözaltına alınırken, bulunan kuzularda sahibine teslim edildi.

Jandarma tarafından adliyeye sevk edilen Ö.A ve M.K. mahkeme tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.