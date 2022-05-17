Son dakika haberleri! "Yakalanan ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı davada ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde "sıkıyönetim komutanı" olmayı beklerken "yakalanan ilk darbeci" olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un aralarında olduğu 11'u tutuklu 16 sanık hakkındaki ilk derece mahkemesinin kararının Yargıtay tarafından usulen bozulmasının ardından, sanıkların istinaf mahkemesinde yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı adına müdahil olan avukatlardan Rifat Bakan, dönemin Garnizon Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık'ın personelin evlerine gitmelerine yönelik emrinin çok açık olduğunu belirterek, sanıkların "yoldaydım, duymadım" gibi ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sanıkların, tutuklanana kadar görev başında olduğunu anlatan Bakan, " Türkiye'de darbeler emir komuta zinciri içinde yapıldı. Akkuş kendi ismini de görmüş listede, derhal reddetmesi gerekiyordu." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını, sanık ve avukatlarının tevsii tahkikat (soruşturmanın genişletilmesi) taleplerinin reddini ve tutuksuz yargılanan Bilal D'nin tutuklanmasını talep etti.

Sanıkların ve avukatlarının dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 11 sanıktan Mustafa Ekici, Yılmaz Gündüz, Murat Yıldırım ve İbrahim Çetin'in tahliyelerine karar verdi. Tutuksuz yargılanan 5 sanıktan Bilal D'nin tutuklanmasına, aralarında Yurdakul Akkuş'un da bulunduğu 7 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İlk derece mahkemesi ve istinaf kararları

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili ilk gözaltına alınan isim olan, çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkan Yurdakul Akkuş'un 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınmasıyla, teşebbüsün seyri değişmiş, çantadaki belgelere göre operasyonlar hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sözde sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Akkuş, 11 Temmuz 2018'deki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İlk derece mahkemesinin kararını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 16 Ocak 2020'de, yargılamayı ve verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, Akkuş ve diğer sanıklara yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıkların son savunmalarını görüntülü sistemle yapmalarının savunma haklarını kısıtladığı ve usulen bazı diğer gerekçelerle bozmuştu.