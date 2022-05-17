Erzurum'da bir otomobilin yakıt deposunda 6 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis kontrol noktasında, batı illerine uyuşturucu nakli yapan kaçakçılara yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu çerçevede uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 10 pet şişede 6 kilo 350 gram metamfetamin buldu.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü Mehmet V'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucuyu İran uyruklu bir kişiden alarak 90 bin lira karşılığında İstanbul'a götürmek için kiraladığı aracın yakıt deposuna gizlediği belirtilen zanlı tutuklandı.