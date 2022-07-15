Son dakika haberleri | YAKUP'UN ÖLDÜĞÜ EYP PATLAMASINDA İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | YAKUP'UN ÖLDÜĞÜ EYP PATLAMASINDA İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

15.07.2022 16:00

Son dakika haberler... ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Yakup Serçe'nin (13) öldüğü, akrabası S.S.'nin (17) ise yaralandığı olayda ihmal olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Yakup Serçe'nin (13) öldüğü, akrabası S.S.'nin (17) ise yaralandığı olayda ihmal olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldı.

Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi Dere Kışla mevkisinde dün öğle saatlerinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi. Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S. ise tedaviye alındı.

Olayla ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılırken Yakup Serçe'nin babası ve yol yapım çalışmalarını yapan şirketin sahibi O.S. savcılıkta ifade verdi. O.S. ifadesinden sonra serbest bırakıldı. 7'nci sınıf öğrencisi Yakup Serçe ise Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan bölgede birden fazla patlamaya hazır EYP olduğunu tespit eden jandarma, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Antalya'dan profesyonel imha timinin bölgenin güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattığı da belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Yol yapımında EYP patladı: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı Son Dakika | Yol yapımında EYP patladı: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı Son dakika haberi | Yunanistan'da bir basın kuruluşunda patlama Son dakika haberi | Yunanistan'da bir basın kuruluşunda patlama
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | YAKUP'UN ÖLDÜĞÜ EYP PATLAMASINDA İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 16:36:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | YAKUP'UN ÖLDÜĞÜ EYP PATLAMASINDA İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement