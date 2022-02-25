Son dakika haberleri... Yalova'da apartman dairesi yangını korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yalova'da apartman dairesi yangını korkuttu

25.02.2022 20:47
Son dakika haberleri... Yalova'da apartman dairesi yangını korkuttu

Son dakika haberine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir binanın 5. katında çıkan yakın apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir binanın 5. katında çıkan yakın apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Cami Sokakta bulunan apartmanın 5. katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süre içinde yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dairedeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. - YALOVA

Son dakika haberleri... Yalova'da apartman dairesi yangını korkuttu
Son dakika haberleri... Yalova'da apartman dairesi yangını korkuttu
Son dakika haberleri... Yalova'da apartman dairesi yangını korkuttu
Son dakika haberleri... Yalova'da apartman dairesi yangını korkuttu

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Çiftlikköy, Yalova, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Yalova'da apartman dairesi yangını korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yalova'da apartman dairesi yangını korkuttu - Son Dakika
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