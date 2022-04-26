Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

26.04.2022 17:23
Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haberi: YALOVA'da, kadınlara kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 'Patroniçe' lakaplı Emel Bulut (43) ile 'Manken' lakaplı eşi Doğan Bulut (45) tutuklandı.

YALOVA'da, kadınlara kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 'Patroniçe' lakaplı Emel Bulut (43) ile 'Manken' lakaplı eşi Doğan Bulut (45) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'fuhşa aracılık etmek' suçundan çok sayıda kaydı olan 'Patroniçe' lakaplı Emel Bulut ve 'Manken' lakaplı eşi Doğan Bulut'un, cep telefonuyla erkeklere kadınların fotoğraflarını gönderdiği, fuhuş için yapılan anlaşmanın ardından da kiralanan evlere yönlendirdiği belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Emel Bulut ve Doğan Bulut ile kendilerine yardımcı olduğu öne sürülen H.N. (30) gözaltına alındı. 5'i yabancı uyruklu, 6 kadın da emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kadınlarla ilişkiye girenlerin tutulduğu not defteri ile 5 cep telefonu ele geçirildi.Fuhuş yapan, 18 yaşından küçüklerin de olduğu 66 erkeğin ifadesi alınırken, yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'fuhşa aracılık etmek' suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Bulut çifti tutuklanırken, H.N ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yalova'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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