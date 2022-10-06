Son dakika haberleri... Yalova'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 28 bin 375 adet dolu makaron ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altınova İlçesi Tavşanlı Beldesinde bir evde kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri operasyon düğmesine bastı. Operasyonda, piyasaya sürmek üzere hazırlanmış 28 bin 375 adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - YALOVA