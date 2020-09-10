Son dakika haberleri: Yalova'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Yalova'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali Muammer Erol başkanlığında bir araya gelen denetim ekibi, il merkezinde iş yerleri ve araçlarla ilgili çalışmaları yerinde gördü.

Yalova Belediyesi tarafından üzerinde "Maskeni tak, mesafeni koru" baskılı tişörtleri gazetecilere giydiren Vali Erol, yolda uygulama amaçlı durdurulan araçlardaki şoför ve yolculara da tişört hediye etti.

Erol, ziyaret ettiği iş yerleri ve durdurulan araçlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

İş yerleri denetiminde çalışanlara verilen tişörtleri giymelerini de isteyen Erol, beraberindeki denetim ekibiyle daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan taksi durağına uğradı.

Programa, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, kurum amirleri ve müdürleri katıldı.