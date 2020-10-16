Yalova'da yeni korona tedbirleri - Son Dakika

Yalova'da yeni korona tedbirleri

16.10.2020 13:21
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Yalova'da Sağlık Müdürlüğü tarafından her okula bir sağlık personeli görevlendirilecek.

Yalova'da Sağlık Müdürlüğü tarafından her okula bir sağlık personeli görevlendirilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında Covid-19 ek tedbirlerini görüşmek üzere bir araya geldi. İl Pandemi Koordinasyon Kurulu kararları ile her okulda bir sağlık personelinin görevlendirilmesine ve tedbirler konusunda bu görevlinin koordinasyonunda çalışma yürütülmesine karar verdi. Covid-19 pandemisinin Yalova'daki seyri göz önüne alındığında eğitim döneminin başlamasında sakınca bulunmadığına karar veren kurul ayrıca şu kararları aldı:

"Okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetim Rehberinde belirtilen hususlara dikkat etmelerinin sağlanmasına, okullarda maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, el hijyeni ve ilgili diğer tedbirlere uyulması konusunda maksimum hassasiyet gösterilmesine, "Sağlık Eğitim Elele" Projesi kapsamında Sağlık Müdürlüğü tarafından bir sağlık personelinin okullarda görevlendirilmesine ve bu personelin hem okuldaki hijyen koşullarını hem de Covid-19 vak'a çıkması durumunda okulda yapılması gereken işleri koordine etmesine, okullarda alınması gerekli tedbirler ve pozitif vak'a çıkması durumunda izlenecek algoritmaların İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okul yöneticilerine tebliğ edilmesine, Velilerin okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde oluşturacağı sosyal mesafe ihlal risklerinin Kolluk güçlerince kontrol edilmesine,

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetlerde yaşayan çocukların da okullarında eğitimlerine başlayabilmelerine, Evde takibi yapılan pozitif vak'alardan; ev ortamında birden fazla kişi olması ve fiziki imkanlar sebebiyle izolasyon kurallarına uyulmasının zor olacağına kanaat getirilenlerin izolasyon için KYK Yurduna alınmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi." - YALOVA

Yalova'da yeni korona tedbirleri

Muammer Erol, Yalova, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da yeni korona tedbirleri - Son Dakika

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