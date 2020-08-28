Son dakika haberleri: Yalova'da orman yangını
Son dakika habere göre Yalova'nın Altınova ilçesinde çıkan orman yangınında 1 buçuk dönümlük alan kül olduYalova'nın Altınova ilçesi Hersek Mahallesi Büyükyalı mevkiinde orman yangını çıktı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde çıkan orman yangınında 1 buçuk dönümlük alan kül oldu
Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek Mahallesi Büyükyalı mevkiinde orman yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Altınova Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisi ile daha da yayılmaması için itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde söndürüldü. Yaklaşık 1 buçuk dönümlük alanı küle çeviren yangının çıkış sebebi hakkında itfaiye ekipleri çalışma sürdürüyor.
(İHA)
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