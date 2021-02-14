Son dakika haberleri: Yalova'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haber... Yalova'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından, PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 8 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. PKK/KCK sempatizanı oldukları tespit edilen kişiler ifadeleri alındıktan sonra Yalova Adliyesine çıkartılacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. -İHA-

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