Son dakika haberleri: Yalova'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Yalova'da düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Yalova'da düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş şubelerine bağlı ekipler, meskun mahalde silahla ateş etme olaylarının önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 91,64 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait 31 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.F, O.P, A.A, Ş.A, C.C, S.C, Ö.B, O.T, Ü.I, U.E. ve D.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:00

Kaynak: AA

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