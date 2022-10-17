Son dakika haberleri... Yalova'da sürücü adaylarına "son ders jandarmadan" veriliyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Yalova'da sürücü adaylarına "son ders jandarmadan" veriliyor

17.10.2022 11:32
Son dakika haberleri... Yalova'da sürücü adaylarına "son ders jandarmadan" veriliyor

Bir son dakika haberine göre Yalova'da sürücü kurslarına giden sürücü adayları için "Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan" projesi başlatıldı.

Yalova'da sürücü kurslarına giden sürücü adayları için "Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan" projesi başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında sürücü kurslarını ziyaret eden jandarma trafik ekipleri, sürücü adaylarına son derslerini veriyor.

Alanında uzman ekiplerin yer aldığı eğitimde sürücü adaylarına "Aşırı ve uygunsuz hızla mücadele", "İncinebilir yol kullanıcılarının korunması", "Emniyet kemeri kullanımının önemi", "Araç kullanırken cip telefonu kullanmama" ve "Alkollü araç kullanmama" gibi konularda bilgi verildi.

Son derslerini jandarma ekiplerinden alan sürücü adayları, sürdürülen projenin ve verilen eğitimden memnun olduklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yalova'da sürücü adaylarına 'son ders jandarmadan' veriliyor - Son Dakika

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