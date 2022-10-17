Son derslerini jandarma ekiplerinden alan sürücü adayları, sürdürülen projenin ve verilen eğitimden memnun olduklarını ifade etti.

Alanında uzman ekiplerin yer aldığı eğitimde sürücü adaylarına "Aşırı ve uygunsuz hızla mücadele", "İncinebilir yol kullanıcılarının korunması", "Emniyet kemeri kullanımının önemi", "Araç kullanırken cip telefonu kullanmama" ve "Alkollü araç kullanmama" gibi konularda bilgi verildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Yalova'da sürücü adaylarına 'son ders jandarmadan' veriliyor - Son Dakika

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