Son dakika haberleri: Yalova'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yalova'da uyuşturucu operasyonu

15.01.2021 11:59
Son dakika haberleri: Yalova'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yalova'da bir eve düzenlenen operasyonda 25 gram esrar, sigara kağıdına sarılı 5 adet kullanıma hazır esrar, 30 adet uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hap, 4 adet aliminyum folyaya sarılı yaklaşık 10 gram kristalize metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Yalova'da bir eve düzenlenen operasyonda 25 gram esrar, sigara kağıdına sarılı 5 adet kullanıma hazır esrar, 30 adet uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hap, 4 adet aliminyum folyaya sarılı yaklaşık 10 gram kristalize metamfetamin ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ile İstihbarat Şube müdürlüğü ekiplerinin, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Beldesinde ikamet eden F.K.'nin (41) uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştığı bildirildi.

Alınan arama kararıyla ekiplerin ikamete operasyon düzenlediğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyuşturucu madde arama köpeği 'Merci' ile yapılan aramada, uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen beyaz bir kağıda sarılı vaziyette 25 gram esrar, sigara kağıdına sarılı halde 5 adet kullanıma hazır esrar, 30 adet uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hap, 4 adet aliminyum folyaya sarılı halde yaklaşık 10 gram kristalize metamfetamin, ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın şüphelisi gözaltına alınmış olup adli soruşturma devam etmektedir."

Uyuşturucu, Yalova, Sigara, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yalova'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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