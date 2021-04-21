Yalova'daki Hersek Lagünü'nde yapılan son sayımda tespit edilen "güvercin doğanı" ve "boz doğan" olarak bilinen "falco columbarius" ile kuş türü sayısı, 234'e çıktı.

Altınova ilçesinde, "Kuş Oteli" olarak anılan Hersek Lagün'ünde yapılan son kuş sayımında "güvercin doğanı" türü tespit edildi.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, lagünün Türkiye'deki 470 kuş türünün 234'ünü misafir ettiğini söyledi.

Lagünün 200 hektarlık alanda kuşları ağırladığını aktaran Bülbül, "Ülkemizde görülen doğanların en küçüğü olan 'boz doğan', kuzey ülkelerine göçe başlamadan önce Hersek Lagünü'nü ziyaret ederek, alan kuş listesine adını yazdırmıştır." ifadesini kullandı.