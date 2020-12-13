Yalova'da kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Yalova'da kısıtlama sessizliği

Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler denetime devam etti

YALOVA - Yalova'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklar polis ve görevlilere kaldı. Şehirdeki sakinlik havadan görüntülenirken, kısıtlamaya uymayan 20 yaş altındaki bir motosiklet sürücüsü ekiplerin düzenlediği tutanağı imzalamamak için direndi.

Yalova'nın işlek cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi.

Yalova- İzmit ve Yalova- Bursa kara yollarında da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin azaldığı gözlendi.

Araştırma Kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı. 20 yaş altı motorlu bir sürücüye ise sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden cezai işlem uygulandığı sırada ekiplere zorluk çıkardı. Genç adam, polislerin tutanağını imzalamayacağını belirtirken, polisler ise kısıtlamaya uymayan genç hakkındaki 3150 liralık ceza tutanağını Valiliğe gönderdi.