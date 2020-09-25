Son dakika haberleri: Yalovaspor'dan flaş transferler

Son dakika haberi... Misli.com 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Yalovaspor, ikinci hafta öncesinde flaş transfere imza attı.

Misli.com 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Yalovaspor, ikinci hafta öncesinde flaş transfere imza attı. Sezona 6-2'lik Çatalcaspor mağlubiyeti ile başlayan Yeşil Kırmızılı ekip 4 genç oyuncuya yatırım yaparak kadrosuna kattı. Sezonun ikinci haftasında Arhavispor ile karşılaşacak olan Yalovaspor 1996 doğumlu kanat oyuncusu Umut Kıral, 2000 doğumlu Beşiktaş altyapısından yetişen kanat oyuncusu Cenk Kuşku, Hollanda'da doğup büyüyen ülkemizde ise HES Kablo Kayserispor forması giyen forvet Ümran Zambak ve 1996 doğumlu defans oyuncusu Burak Turan'la kulüp tesislerinde yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Yalovaspor'un anlaşma sağladığı 4 oyuncunun üçüncü haftada oynayacağı Çarşambaspor karşılaşmasında sahadaki yerini alması bekleniyor. - YALOVA

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