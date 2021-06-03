Son dakika haberleri: Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor - Son Dakika

Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor

Sert esen rüzgarın, paraşütçüyü havalandırıp yere savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü, rüzgarın azizliğine uğrayarak bir anda kendini yerde buldu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, tehlikeye ve yasağa rağmen bugün yine iki kişinin uçmaya devam ettiği görüldü.

Muratpaşa ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olan seyir terasında bir paraşütçü, rüzgarın azizliğine uğradı. Uçuş yapmaya hazırlanan vatandaşın paraşütü rüzgarla aniden açıldı. Paraşütle birlikte havaya kalkan vatandaş, yaklaşık 5 metre yükselişin ardından bir anda kendini yerde buldu. Paraşütçünün yardımına çevredeki arkadaşları koştururken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Uçmaya devam ettiler"

Öte yandan rüzgarlı havaya rağmen bugünde yamaç paraşütü yapmaya devam edenlerin olduğu görüldü. Paraşütle havalanan iki kişi sert rüzgara rağmen uçuşlarına devam etti. Zaman zaman seyir terasının üzerine kadar inen paraşütçüleri vatandaşlar dikkatle izledi. Paraşütçülerin kendilerini havada görüntülediği görüldü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Antalya Valiliği'nin ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapmayı yasaklamıştı.