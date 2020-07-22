Son dakika haberleri: Yamaç paraşütü ile uçarken havada davul çaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yamaç paraşütü ile uçarken havada davul çaldı

Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'da yamaç paraşütü ile uçuş yapan asmalı davul virtüözü Ahmet Çelik, 600 metre yükseklikte davul çaldı.

Son dakika haberleri: Yamaç paraşütü ile uçarken havada davul çaldı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da yamaç paraşütü ile uçuş yapan asmalı davul virtüözü Ahmet Çelik, 600 metre yükseklikte davul çaldı.

Tekirdağ'da yaşayan asmalı davul virtüözü Ahmet Çelik, davulu ile birlikte yamaç paraşütü yapmak için Uçmakdere köyündeki Ganos Dağı'na gitti. Uçuş öncesi paraşüt pilotu ile hazırlıkları yapan Çelik, paraşüt pistinden atladı. Paraşütle havalanan Çelik, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yanına aldığı davulunu çalmaya başladı. 600 metre yükseklikte paraşüte davul çalan Ahmet Çelik, aynı zamanda şarkıda söylerken, hava eğlenceli anlar yaşandı. Ahmet Çelik'in yamaç paraşütü ile uçuş yaparken davul çalma görüntüleri paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü.


Ahmet Çelik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yamaç paraşütü ile uçarken havada davul çaldı - Son Dakika
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