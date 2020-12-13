Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
13.12.2020 23:38
Son dakika gündem haberi... AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, toprak kayması sonucu yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, toprak kayması sonucu yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
İsabeyli Mahallesi'nde bir sokak köpeği yüksek yamaçta toprak kayması sonucu mahsur kaldı. Yağmurdan ve soğuktan etkilenen köpek oyuğun içine gizlenmeye çalıştı. Köpeği fark eden Uygar Karadayı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metrelerce yüksekte mahsur kalan köpeği halatla kurtardı. Köpek, Nazilli Hayvanseverler Derneği yetkililerine teslim edildi. 2 gündür dağda kaldığı belirlenen köpeğe su ve mama verildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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