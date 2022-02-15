Son dakika haberleri! 'Yan bakma' cinayetinin liseli sanığının cezası 17,5 yıla çıktı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 'yan bakma' tartışmasında eski okul arkadaşı Cihan Allı'yı (17) bıçaklayarak öldüren Mehmet Enes S.'ye (19) verilen 10 yıl hapis cezası, yeniden yargılanma sonucu 17 yıl 6 aya çıktı.

Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Mehmet Enes S. ile Cihan Allı, 2019 yılının Eylül ayında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştı. Gerginlik büyüyünce Cihan Allı, naklini başka okula aldırdı. Ancak aralarındaki husumet yine de devam etti. Mehmet Enes S. ile Cihan Allı, 9 Ocak 2020'de Kocasinan ilçesi, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. Çıkan tartışmada suç tarihinde 17 yaşında olan Mehmet Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan Allı'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Allı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet Enes S. hakkında da 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

CİHAN'IN AİLESİ KARARA İTİRAZ ETTİ8 Ağustos 2020'de 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Enes S.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra da cezayı, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle 10 yıl hapse düşürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Karara öldürülen Cihan Allı'nın ailesi ile avukatları itiraz etti. Davanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi , Mehmet Enes S.'ye verilen 10 yıl hapis cezasını yasal unsurlarından dolayı hükümde hata kurulduğu gerekçesiyle bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi. 'DÖVMEK İÇİN PEŞİNDEN GİTTİM'Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası yeniden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Mehmet Enes S. "Olay öncesinde de yanımda sürekli bıçak taşırdım. Cihan 3-4 ay önce arkadaşlarıyla beni dövmüştü. Başka bir olay nedeniyle de okuldan atılmıştı. Zaman zaman okula gelip, bana küfrediyordu. Ancak karşılık vermiyordum. Arkadaşlarımla konuşurken, yanımızdan geçti. Onlara gidip, döneceğimi söyledim. Dövmek için peşinden gittim. Cihan, beni görünce cebinden bıçağı çıkarmaya çalıştı ancak çıkaramadı. Cihan'ı bacağından bıçaklamak istedim ama bıçak değmeyince aramızda arbede çıktı. Arbede sonucu Cihan bıçaklandı. Bıçağın nereye değdiğini görmedim. Vücudundaki kanı görünce kaçtım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Mehmet Enes S.'nin olay sırasında yaşının küçük olduğunu belirterek hapis cezasını 21 yıla düşürdü. Ayrıca lehine takdir indirim uygulandı ve sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.