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"Yan baktın" kavgasında öldürülen 13 yaşındaki Boran'ın ailesi konuştu - Son Dakika

"Yan baktın" kavgasında öldürülen 13 yaşındaki Boran'ın ailesi konuştu

12.09.2021 10:00

Adana'da 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 13 yaşındaki Boran Özdemir'in anne ve babası, zanlıların en ağır cezayı almasını istedi.

Adana'da 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen 13 yaşındaki Boran Özdemir'in anne ve babası, zanlıların en ağır cezayı almasını istedi. Anne Raziye Özdemir, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Bu çocuklar az ceza alırsa ne olacak? Yine gidip başkasını bıçaklayacaklar, yine bir annenin canı yanacak. Bu kadar basit olamaz" dedi.

Olay, 1 Eylül'de merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş bekleyen Boran Özdemir (13), o sırada ekmek almak için fırının önünde bekleyen Ö.T.'nin (16) "Ne bakıyorsun" demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı. Boran Özdemir, tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki markete sığındı. Bir süre geçtikten sonra marketten çıkan Özdemir'e Ö.T. ve kardeşi N.T. (15) saldırdı. Çıkan arbedede N.T., Boran Özdemir'i 3 yerinden bıçakladı ve kafasına odunla vurdu. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Boran Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül'de hayatını kaybetti. Özdemir, Ali Hocalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri N.T. ile ağabeyi Ö.T.'yi gözaltına aldı. 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 yaşındaki Boran Özdemir'in anne ve babası evlatları için adalet istedi.

Acılı baba Arif Özdemir (49), "Başka köyden şahıslar bizim köyümüze fırın olduğu için ekmek almaya geliyor. Biri içeride ekmeği alırken, diğeri motosikletin üzerinde bekliyor. Oğlum dolmuşu beklerken karşıdaki çocuk, 'Bana mı baktın' diyerek hakaret ve küfür ediyor. Bunun üzerine oğlum markete sığınıyor ve arkadaşına telefon açıyor. 'Gel bana yardım et, bana saldıracaklar' diyor ama arkadaşı da olayı şaka sanıp gelmiyor. Oğlum marketten çıktığında saldırıp kalbinden ve 2 yerinden bıçaklıyorlar, kafasına da odunla vuruyorlar. Çocuğum vahşi bir şekilde düşmanım, hasmım olmayan şahıslar tarafından katledildi. Adalet istiyorum" diye konuştu.

"Ne baktın" diyerek çocuğuma saldırdılar"

Anne Raziye Özdemir (45) ise oğlunun evden çıktıktan 5 dakika sonra bıçaklandığını belirterek, "Oğlumun daha kasım ayının 28'inde 13 yaşı dolacaktı. Yanımdan ayrıldı ve 5 dakikayı geçmedi komşularım bana haber verdi. Gittim baktım Boran yerde yatıyordu. Oğlum dolmuş yönüne bakarken 'Ne baktın' diyerek çocuğuma saldırdılar" dedi.

Anne Özdemir, ayrıca N.T. ve Ö.T. kardeşlerin geçmiş yıllarda makasla sınıf arkadaşlarını yaraladıklarını öne sürdü.

"Pişman olan 3 defa bıçaklamaz"

Suçluların hak ettiği cezayı almasını istediğini vurgulayan Raziye Özdemir, şunları söyledi:

"Benim çocuğum ben 'Dolmuşa bakıyorum, size değil' dediği halde katlettiler. Bu olaya şahidimizde var. 'Pişmanız' diyorlar. Pişman olan 3 defa bıçaklamaz, kafasına ağır darbe vermez. Oğlumu canice öldürdüler. En ağır cezayı almalarını istiyorum. İlkokul çağında kendi sınıf arkadaşını makasla yaralıyorsa aile bunları gidip tedavi ettirecekti ancak aile bırakmış. Bu çocuklar az ceza alırsa ne olacak? Yine gidip başkasını bıçaklayacaklar, yine bir annenin canı yanacak. Bu kadar basit olamaz." - ADANA

Yan baktın kavgasında öldürülen 13 yaşındaki Boran'ın ailesi konuştu
Yan baktın kavgasında öldürülen 13 yaşındaki Boran'ın ailesi konuştu
Yan baktın kavgasında öldürülen 13 yaşındaki Boran'ın ailesi konuştu
Yan baktın kavgasında öldürülen 13 yaşındaki Boran'ın ailesi konuştu
Yan baktın kavgasında öldürülen 13 yaşındaki Boran'ın ailesi konuştu
Yan baktın kavgasında öldürülen 13 yaşındaki Boran'ın ailesi konuştu

Ali Hocalı Mahallesi, Arif Özdemir, Eylül, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Yan baktın' kavgasında öldürülen 13 yaşındaki Boran'ın ailesi konuştu - Son Dakika


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