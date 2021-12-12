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YAN YOLA UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI - Son Dakika

YAN YOLA UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI

12.12.2021 23:39

BURSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine çarptı ardından da yan yola uçtu.

BURSA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine çarptı ardından da yan yola uçtu. Takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ömer Metin Gültekin (41) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi, Yenikaraman Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi Caddesi'nde Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Ömer Metin Gültekin (41) yönetimindeki 34 CKR 476 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 30 metre savrulan otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Takla atan otomobil demir bariyerleri aşarak yan yola uçtu.

Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü Ömer Metin Gültekin ve yanında bulunan arkadaşı Hasan B. itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ağır yaralı olan Ömer Metin Gültekin, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan Hasan B.?nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ters dönen otomobilin çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YAN YOLA UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI
YAN YOLA UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI
YAN YOLA UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI
YAN YOLA UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI
YAN YOLA UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI
YAN YOLA UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI

Otomobil, Mudanya, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAN YOLA UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YAN YOLA UÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI - Son Dakika
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