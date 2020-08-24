Son dakika haberleri: Yanan depo ve yükselen dumanlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Yanan depo ve yükselen dumanlar böyle görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir süpermarketin deposunda çıkan ve yaklaşık 2 saattir ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangın havadan görüntülendi.

Yangın Sabah saatlerinde Serdivan ilçesinde bulunan bir süpermarkete ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hızla yayılarak büyüdü. Alevleri kendi çabalarıyla söndürmeyen depo yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangını itfaiye ekipleri söndürmek için yaklaşık 2 saattir çalışmalarını sürdürüyor. Depodan yükselen alevler ise drone ile havadan görüntülendi.