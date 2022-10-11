Yangın, Gökmedrese Mahallesi Arzu Sokak'ta sabah saatlerinde Cavit Kol'a ait tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle çıkan yangında alevler evi sardı. Evden çıkmaya çalışan Kol'un üzerine kıyafet dolabı devrildi. İhbarla adrese gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dolabın altında, Kol'un cansız bedenine ulaşıldı. Kol'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Yanan evde üzerine dolap devrildi, hayatını kaybetti - Son Dakika

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