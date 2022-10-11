Son dakika haberleri | Yanan evde üzerine dolap devrildi, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yanan evde üzerine dolap devrildi, hayatını kaybetti

11.10.2022 12:03
Son dakika haberleri | Yanan evde üzerine dolap devrildi, hayatını kaybetti

Son dakika habere göre AMASYA'da, tek katlı evde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, alevlerden kaçmaya çalıştığı sırada devrilen dolabın altında kalan Cavit Kol (60), yaşamını yitirdi.

AMASYA'da, tek katlı evde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, alevlerden kaçmaya çalıştığı sırada devrilen dolabın altında kalan Cavit Kol (60), yaşamını yitirdi.

Yangın, Gökmedrese Mahallesi Arzu Sokak'ta sabah saatlerinde Cavit Kol'a ait tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle çıkan yangında alevler evi sardı. Evden çıkmaya çalışan Kol'un üzerine kıyafet dolabı devrildi. İhbarla adrese gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dolabın altında, Kol'un cansız bedenine ulaşıldı. Kol'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cavit Kol'un komşusu Mustafa Menç, "Yangını komşuların haber vermesiyle duyduk. İtfaiye yangına müdahale etti. İçeriye girdik, üzerine dolap düştüğü için belli bir müddet bulunamadı. Daha sonra bulunduğunda vefat ettiğini öğrendik. Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı söylendi" dedi.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yanan evde üzerine dolap devrildi, hayatını kaybetti - Son Dakika

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