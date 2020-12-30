Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

30.12.2020 21:05
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı, System.String[]

ÇANAKKALE'de, akşam saatlerinde 2 katlı sobalı evde yangın çıktı.

ÇANAKKALE'de, akşam saatlerinde 2 katlı sobalı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 4 kişilik aileyi kurtardı. Anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, itfaiye yangını söndürdü.

Yangın, saat 18.45 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi, Pehlivan Sokak'taki Nazım Bozkurt'a (55) ait 2 katlı evde çıktı. Evden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İtfaiye erlerinin bir kısmı yangını söndürmek için çalışma yaparken, bir kısmı da itfaiye aracındaki merdiveni kullanarak üst kata çıktı. Ev sahibi Nazım Bozkurt balkondan kurtarıldı. Merdivenle indirilen Bozkurt'a içeride birinin olup olmadığı sorulduğunda, "3 kişi var" dedi.

ANNE VE ÇOCUKLARINI İTFAYE KURTARDIBunun üzerine itfaiye erleri tekrar eve girip, Bozkurt'un eşi Cahide Bozkurt (55), kızı Canan Bozkurt (28) ve oğlu Can Bozkurt'u (25) yüzlerine maske takıp, çıkardı. Dumandan etkilendiği belirlenen anne ve kızına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından da anne ve kızı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ayrıca evdeki kediyi de yangından son anda kurtardı. Dumandan etkilenen kediye, çevredeki bir vatandaş çeşmeden aldığı suyu dökerek müdahale etti.'ODANIN KAPISINI AÇTIM BİR ANDA PARLADI'İtfaiye erleri, uzun süren müdahalenin ardından evdeki yangını tamamen söndürürken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Evin sahibi Nazım Bozkurt, bugün baca temizliği yaptığını belirterek, "Evimiz sobalı. Bugün baca temizliği yapmıştım. Herhalde kurum kaldı ve aşağıya düştü. Odanın kapısını açtım bir anda parladı. Hemen duman bastı. Ben de çıkamadım. Eşim ve kızım içeride kalmıştı. Onlar da itfaiye ekipleri çıkardı. Çok şükür hepimiz iyiyiz" dedi.


Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Namık Kemal Mahallesi, Çanakkale, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı 20 günde 5 kilo veren Balotelli, Monza ile çıktığı ilk maçta gol attı Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek
G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Ünlü isim, Diego Costa transferinin ateşini yaktı G.Saraylıları heyecanlandıran gelişme! Ünlü isim, Diego Costa transferinin ateşini yaktı         
20:49
İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı         
20:33
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak         
19:58
Son Dakika: Kobani olayları soruşturmasında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı Son Dakika: Kobani olayları soruşturmasında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı         
19:39
Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 22'ye yükseldi Yemen'in Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda ölü sayısı 22'ye yükseldi         
19:27
Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı         
18:33
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı         
15:56
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 21:20:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei