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Son dakika haberleri | Yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ve erkek arkadaşının yargılanması sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ve erkek arkadaşının yargılanması sürüyor

10.06.2021 16:58
Son dakika haberleri | Yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ve erkek arkadaşının yargılanması sürüyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'a işkence yapıldığı ve yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddiasıyla annenin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'a işkence yapıldığı ve yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddiasıyla annenin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, SEGBİS sisteminde yaşanan aksaklık nedeniyle sanıklar anne Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami ve kardeşi Yasin K. ile anneleri Emine K. salona bağlanamadı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tanık olarak dinlenen Şiyar Kılıç'ın kız kardeşi, sanık Hami K'nin ağabeyine sürekli şiddet uyguladığını, diğer sanıkların da bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Son darp olayında da sanık Hami K'nin Şiyar'a çivili sopayla vurduğunu anlatan çocuk tanık, daha önce verdiği ifadelerinde korktuğu için şiddet olaylarından bahsetmediğini ifade etti.

Müşteki avukatları, tanığın ifadeleri doğrultusunda bakıldığında çocuğun işkence sonucu öldüğünün anlaşıldığını savunarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Müdafi avukatları, tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi.

İddia makamı da eksik hususların giderilmesi ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkere ve dosyanın aslının akıbetinin sorulmasına, tanık U.B'nin duruşma günü SEGBİS ile hazır edilmesine ve dosyasının önemine binaen zorla getirilmesi yönünde ilgili mahkemeye yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonrası Sakarya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Çocuklar vatandır, çocuklara sahip çık" sloganı attı.

Olay

Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bulunan binadaki yangında Şiyar Kılıç'ın (9) cesedi itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon kanalındaki ifadelerinden sonra Şiyar'ın annesi Gülüzar A. ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami K, kardeşi Yasin ve annesi Emine K. İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmıştı.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Gülüzar A. hakkında "olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1 yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Yasin K. ve Emine K. hakkında ise "olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek" suçundan müebbet, "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçundan 1'er yıl ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer şüpheli Hami K. hakkında ise "canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa eziyet etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, "çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs" suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kocaali, Sakarya, Yangın, Şiyar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yangın çıkarılarak öldürüldüğü iddia edilen çocuğun annesi ve erkek arkadaşının yargılanması sürüyor - Son Dakika


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