Son dakika haberleri! YANGIN FARKINDALIK ETKİNLİĞİNDE ÇOCUKLAR FİDAN DİKTİ - Son Dakika

İZMİR'de orman yangınlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte ilköğretim 1,2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri çöp toplayarak, fidan dikti. Ayrıca düzenlenen drama etkinliği ile ormanların önemi anlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen etkinlikte, orman yangınlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir eğitim kurumunda öğrenimine devam eden ilköğretim 1,2,3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri çöp toplayıp, fidan dikti. Öte yandan etkinlik kapsamında düzenlenen drama ile öğrencilere ormanların önemi anlatıldı. Eğitim kurumunun yetkilisi öğretmen Mutlu Çağlar, Amacımız yangın çıktıktan sonra söndürmek değil, çıkmasını önlemek. Yangının en büyük sebeplerinden biri küresel ısınmanın da etkisiyle alev alan çöplerdir. Biz de bu konuda öğrencilerimizi bilinçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle etkinlik kapsamında öğrenciler, öncelikle çevreyi temizlediler. Daha sonra bununla ilgili drama çalışması yapıldı ve öğrenciler tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu fidanlara öğrenciler kendi isimlerini verdiler. Çocuklar bundan sonra düzenli olarak fidanlarını sulayacaklar. Burada önemli olan çocukların kendi emeğini vererek bilinçlenmesidir. Çocukların ormana yönelik bizzat katkılarının olması ona zarar vermelerini engelleyecektir dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Bade Çağlar, Bugün arkadaşlarımla birlikte çöp topladım ve fidan diktim. Çöplerin yangınlara neden olduğunu öğrendim. Bu nedenle doğaya çöp atmamamız lazım diye konuştu.

Fidan diken öğrencilerden Aren Yorulmazbaş ise Bugün çöpleri topladık ve fidan diktik. Ormanlarımızı kirletmememiz gerektiğini öğrendim. Yerlere çöp atmamaya dikkat ediyorum. Çöpler doğayı kirletiyor, cam atıklar orman yangınlarına neden oluyor diye konuştu.