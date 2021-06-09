Yangın helikopterine giren yılan kurtarıldı - Son Dakika

Yangın helikopterine giren yılan kurtarıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 yılda 3 bin 220 hayvan kurtarırken, son olarak Milas'ta yangın helikopterine giren yılan kurtarılarak doğal ortama bırakıldı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ev, ot, orman ve araç yangınlarına müdahalenin yanında hayat kurtarma çalışmalarını da sürdürüyor. Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olduğu 2014 yılından itibaren itfaiye ekipleri 3 bin 220, bu yılın ilk 5 ayında da 182 hayvan kurtarma olayına müdahale etti.

Helikopterde yılan kurtarma

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri son olarak Milas ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopterine giren yılanı kurtararak doğal ortamına bıraktı. Beçin Mahallesi'nde Denizcik Orman Deposu'nda konuşlu yangın söndürme helikopterine yılan girdi. Görevlilerce fark edilen yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, helikopterdeki yılanı bulunduğu alandan kurtararak doğal ortamına bıraktı.

1 ayda 89 yılan yaşam alanlarına geri bırakıldı

Muğla'nın 13 ilçesinde 38 noktada konuşlanan Büyükşehir İtfaiye teşkilatı yangın, trafik kazası, deprem, sel, heyelan, mahsur kalma gibi olayların yanında şehrin en ücra noktalarında zor durumda kalan hayvanların da kurtarılmasında başrol oynuyor.

İtfaiye teşkilatının kurtarma operasyonları genellikle çatıya veya ağaca çıkıp inemeyen ya da araç motorlarına giren kediler, bunun yanı sıra ayağına ip dolaşan kuşlar, çukura düşen inekler, koyun, keçi, at, bazen de boş havuza düşen domuz, kirpi, tilki vb. hayvanların kurtarılması şeklinde gerçekleşiyor.

Ayrıca sıcakların artması ve yaz mevsimi nedeniyle İtfaiye ekipleri 1 ayda tehlikeli olabilecek 89 yılanı zarar vermeden evlerden, iş yerlerinden, araçlardan ve helikopterden çıkartarak doğal yaşam alanlarına bıraktı. İtfaiye ekipleri sıcakların artmasıyla birlikte özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yılanlara karşı dikkatli olmaları gerektiği, vatandaşların yaşam alanlarında yılan görmeleri halinde ilçe veteriner hizmetleri, barınak birimleri veya 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları konusunda uyarıyor.