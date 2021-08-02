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Son dakika haberleri! Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu

02.08.2021 12:07
Son dakika haberleri! Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu, System.String[]

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayvanlarının yemleri yanan bölgedeki besiciler için 4 günde hayırseverlerin topladığı 300 tır dolusu saman ve kesif yemin dağıtımı devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hayvanlarının yemleri yanan bölgedeki besiciler için 4 günde hayırseverlerin topladığı 300 tır dolusu saman ve kesif yemin dağıtımı devam ediyor.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Tahliye edildikleri mahallelerine yangının söndürülmesinin ardından dönen ve evleri zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için seferberlik ruhuyla hareket ediliyor.

İlçenin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan mahallelerinde mağdur olan vatandaşlar, hayvanlarını kurtarabilse de yiyeceklerinin yanmasından dolayı sıkıntıya düştü.

İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde çevre illerden bağışlanan ve günlük gelen onlarca tır dolusu saman, slaj ve kesif yemin hızlı şekilde dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Komşusunun hayvanlarını alevlerin arasından kurtarmış

İlçenin Belenobası Mahallesi'nde besicilik yapan Ufuk Dinç, AA muhabirine, karşı tepeden bir saat içinde gelen yangının evini ve hayvanlarının barınağını sardığını söyledi.

Hayvanları götürdükten sonra geldiği manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını anlatan Dinç, "Buralar tamamen yandı. Kendi hayvanlarımı öncesinden yaylaya çıkarmıştım. Komşumun 150 kadar küçükbaşı vardı, onları kaçırdık. O anları anlatmak mümkün değil. Dumanlar gökyüzünü kaplamış, göz gözü görmüyordu. Yollar da kapalıydı, yangının önüne doğru kaçmaya çalıştık. Yaklaşık 2 saat sürdü, her yer yerle bir oldu." diye konuştu.

Dinç, evinin bir bölümünün yangında zarar gördüğünü belirterek, "Ahırım vardı, tamamen yandı. Hayvanların yemi samanı da yandı gitti. Allah razı olsun, en kötü günümüzde yanımızda duranlara teşekkür ediyorum. Böyle bir felaket yaşanmaz, Türkiye ayakta. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi geldiler. Konya'daki çiftçilerin gönderdiği 1 tır dolusu samanı indireceğiz. Bu da 2 ay kadar yeter." ifadelerini kullandı.

"Dağda yiyecek bir yok artık"

Mahallede yaşayan Hidayet Gün de zararlarının telafisi için başlatılan yardım seferberliğine teşekkür ederek, "Evlerimizde zarar yok da çevremizde mağdur olanlar var. Malın yiyeceği bir şey kalmadı. Dağda yiyecek bir şey yok artık. Allah razı olsun yem ve saman balyası yardımı çokça yapılıyor. Bu yardımlar gelmeseydi ne olurdu, bilemiyorum." dedi.

Nakliyeciler de ücret talep etmemiş

Cihanbeyli ilçesinden 3 tır dolusu yem ve gıda yardımı getirdiklerini söyleyen Mehmet Taşpınar ise ihtiyaç sahiplerine yardımların teslimini görevlilerin refakatinde yaptıklarını söyledi.

Taşpınar, "Konya'da köyde çiftçilik yapanlar olarak bu olayı öğrenince tüylerimiz diken diken oldu. Yangında insanlar nasıl hayvanlarını kaçırıyorsa biz de o hızla yardım topladık ve getirdik. Kamyoncu arkadaşlarımız da ücret talep etmedi. Köylülerimizin yardımını buraya getirdik. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Köroğlu da yardımların süreceğine dikkati çekerek, "Cihanbeyli Taşpınar'a gitseniz, orada yangından mal kaçırır gibi hala yardım yükleniyor. Sağ olsun kamyoncu arkadaşlar da kendi imkanlarıyla geldi. Çiftçinin el emeği mahsulü bunlar. Dağıtımı sırasında duygulandık, ağlamak geliyor içimizden. Yardım indirdiğimiz besici aileler, kadınlar da ağlıyor." diye konuştu.

Manavgat, Antalya, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yangın mağduru besiciler için Türkiye seferber oldu - Son Dakika


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