Son dakika haberleri... Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi - Son Dakika

Yangın nedeniyle mahalle boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi

MUĞLA - Milas ören yakınlarındaki orman yangını Termik Santrale sıçrayınca Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Ören'de yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Sönmez atı ile boşaltılan şehirde eczaneye gelip ilaç aradı. Yaşlı adam eczanenin kapalı olduğunu görünce atı ile geri döndü.

Muğla'da 8. Gündür devam eden orman yangınları günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Devlet tarından tüm imkanların seferber edildiği yangın bölgelerinde Kızılay ve gönüllü kuruluşlar tarafından vatandaşların, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanırken, boşaltılan Ören'de bir vatandaş atıyla eczaneye gelip ilaç aradı.

Korona virüs yaygınlaştığı günden bu yana toplu taşıma aracı kullanmak istemediğini bu nedenle uygun mesafe yolculukları sürekli atıyla yaptığını belirten 76 yaşındaki Mehmet Sönmez sabah saatlerinde atıyla Ören'deki bir eczaneye gelerek ilaç almak istedi. Yaşlı adam boşaltılan ve girişlerin yasak olduğu şehirdeki eczanenin kapalı olduğu görünce atından inmeden geldiği gibi atıyla evine geri döndü.