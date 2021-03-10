ANTALYA'nın Serik ilçesinde Alzheimer hastası Ayşe Küçüktat (70) ile oğlu ve gelininin oturduğu 3 katlı binada yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında balkona çıkan ve paniğe kapılan Ayşe Küçüktat uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek indirildi.

Serik'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi 5032 Sokak'ta Ayşe Küçüktat'ın tek başına oturduğu evde saat 06.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ayşe Küçüktat'ın üst katta oturan oğlu Ali, dumanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeriye giren ekipler, bu sırada balkona çıkan Ayşe Küçüktat'ı aşağı indirmek istedi. Ancak paniğe kapılan Küçüktat, inmeyi reddetti. Polis ve bir komşusu tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edilebilen Ayşe Küçüktat, aşağı inmeyi kabul etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve içinde bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Ayşe Küçüktat'ın oğlu Ali Küçüktat, "Ailemle üst katta oturuyorum. Dumanı görünce aşağı indim. Kapıyı zorla açtım. İçeri girdim. Dumanlar arasında annemi göremedim. Annemin büyük balkona çıktığını gördüm. Annem güvende olunca panikle kendi eşim ve çocuklarımın yanına koştum. Onları da duman az geldiği için evimin büyük balkonuna çıkardım. İtfaiyeye haber verdim. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Annemin psikolojik sorunları var" dedi.Ayşe Küçüktat'ın gelini Ayten Küçüktat da, "Eşim yangını fark etti. 'Yanıyoruz, aşağıya inelim' dedi. O anlarda dumandan inemedik. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok" diye konuştu.Öte yandan Ayşe Küçüktat'ın Alzheimer hastası olduğu, yakın bir zamanda kanser teşhisi konulduğu ve bir ay kadar önce de sağ kolunun çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.