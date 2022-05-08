Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı - Son Dakika
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Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı

08.05.2022 17:23
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı

Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı Dumandan etkilenen iki çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, evlerinde yangın çıktığını duyup gelen anne ile baba büyük korku yaşadı Antalya'da 3 katlı apartmanın üst katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 13 ve 14...

Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı

Dumandan etkilenen iki çocuk kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, evlerinde yangın çıktığını duyup gelen anne ile baba büyük korku yaşadı

ANTALYA - Antalya'da 3 katlı apartmanın üst katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 13 ve 14 yaşındaki iki kardeş dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından apartmandan çıkarılan kardeşler kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın esnasında dışarıda olup evlerine koşarak gelen anne ve baba büyük korku yaşadı.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4287. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin yatak odasında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada evde bulunan Adile A.K.ve ağabeyi Mehmet A.K.apartmandan dışarı çıkamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası iki kardeş itfaiye ekiplerince binadan çıkartıldı. Bu sırada evlerinde yangın çıktığını duyan anne Yeşim K. ile eşi, koşarak apartmanın girişine geldi. Oldukça korktuğu gözlenen çocuklar annelerine sarıldı. Dumandan etkilenen iki kardeş ambulansta oksijen verilmesinin ardından kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.

Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı
Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangına evde yalnız yakalanan iki kardeş büyük korku yaşadı - Son Dakika


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