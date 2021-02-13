Son dakika haberleri: Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye komşuları sahip çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye komşuları sahip çıktı

13.02.2021 04:47

Edinilen son dakika haberine göre Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye komşuları sahip çıktı Denizli'de gece saatlerinde uykuda yangına yakalanan aile çocuğunu da alarak balkona sığındı.

Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye komşuları sahip çıktı

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinde uykuda yangına yakalanan aile çocuğunu da alarak balkona sığındı. Evdeki alevlerin kontrol altına alınarak duman tahliye işleminin ardından aile itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katından yoğun duman ve alevler yükselmeye başladı. O sırada uykuda olan Gülçin ve Ercan Çetin çifti çocuklarını da yanlarına alarak evden çıkmak istedi. Yoğun duman ve alevlerin sardığı daireden çıkamayan aile üyeleri ren yakın balkona sığındı. O sırada çevredeki vatandaşları dumanları fark edenler ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanı tahliye ederken itfaiye ekipleri ise alevlerin sardığı dairede yangına müdahale etti. Vinç yardımı ile balkonda mahsur kalan aileyi kurtarmak isteyen ekiplere elektrik telleri engel oldu.

İtfaiye eri minik Mert'i kucağına alarak evden çıkardı

İtfaiye ekipleri vinç ile indiremediği aile kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Bir yanda kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalar sürerken diğer taraftan ise evi saran duman tahliye edildi. Balkonda bekleyen aile ile iletişimi koparmayan itfaiye ekipleri, aile dışarıya çıkardı. Çetin ailesinin en ufak üyesi olan minik Mert, itfaiye erinin kucağında çıkarıldı. Ambulansa alınan aile üyeleri ayakta tedavi edildi. Baba Ercan Çetin ise onca karmaşaya rağmen evladının ayakkabılarını götürmesi dikkatlerden kaçmadı.

Aile komşuları kapılarını açtı

Ambulansta tedavi edildikten sonra sağlık durumları iyi olan aileye komşuları sahip çıktı. Bir gecede evsiz kalan aileye bütün komşularının yardıma koşması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 60 bin TL zararın oluştuğu evde salon ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise elektrik kontağından kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye komşuları sahip çıktı
Son dakika haberleri: Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye komşuları sahip çıktı
Son dakika haberleri: Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye komşuları sahip çıktı
Son dakika haberleri: Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye komşuları sahip çıktı

Ercan Çetin, Pamukkale, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yangına uykuda yakalanarak balkona sığınan aileye komşuları sahip çıktı - Son Dakika


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