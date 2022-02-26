Son dakika haberleri | Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

26.02.2022 10:26
Son dakika haberleri | Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberi... Erzincan'ın Tercan ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Tercan ilçe merkezindeki Yavuz Selim Mahallesinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şükrü Keleş'e ait ahırda sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef olurken ahırda kullanılamaz hale geldi.

Yangının hayvanların üşümemesi için geceden ahıra teneke içerisinde bırakılan közden kaynaklandığı belirtildi. - ERZİNCAN

Son dakika haberleri | Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

YORUMLAR
500
Başkan Tanoğlu: 'Kandiller, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık... Başkan Tanoğlu: 'Kandiller, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık... Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Erzincan, Tercan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
09:58 Afrikalı seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı notu öğrenenler mest oluyor
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:39 Polisten kaçarken direğe çarptı, mahalleyi elektriksiz bıraktı
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 10:32:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement