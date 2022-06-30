Son dakika haberleri! Yangında balkondan atlayan kadını yakalayan komşu: 'Bırakma' diyordu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yangında balkondan atlayan kadını yakalayan komşu: 'Bırakma' diyordu

30.06.2022 12:03
Son dakika haberleri! Yangında balkondan atlayan kadını yakalayan komşu: 'Bırakma' diyordu

Son dakika haberler... NİĞDE'de, Afgan ailenin 3'üncü kattaki evinde çıkan yangında kaçarken, balkondan atlayan kadını alt kat balkonunda bacağından yakalayan Fuat Kızıltepe (41), o anları anlattı.

NİĞDE'de, Afgan ailenin 3'üncü kattaki evinde çıkan yangında kaçarken, balkondan atlayan kadını alt kat balkonunda bacağından yakalayan Fuat Kızıltepe (41), o anları anlattı. Kızıltepe, "Refleksle kadını tuttum, o sırada sırtı yanıyordu. Sağ elimi attığımda elim yandı. 'Ağabey beni bırakma' diye sesleniyordu. Bırakmadık, kurtardık" dedi.

Şahinali Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki Afgan ailenin oturduğu dairede, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, evi sararken ismi açıklanmayan kadın da kendini balkona attı. Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda olan komşusu Fuat Kızıltepe, kadını bacağından yakaladı. Kızıltepe'nin sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı. Başını da balkonun duvarına çarpan kadın, komşusunun büyük çabası sonucu içeri çekilerek kurtarıldı. Bu anlar ise karşı binadan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu sırada evde bulunan 3 çocuk ile 1 kadın, ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Afgan 2 kadın ile 3 çocuk, ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde tedaviye alındı.'SIRTI YANIYORDU'Genç kadının hayatını kurtaran Fuat Kızıltepe, o anları DHA'ya anlattı. İlçede halk otobüsü şoförlüğü yapan Kızıltepe, "Sabah bağırış seslerine uyandım. Üst dairenin yandığını gördüm. Hemen üst daireye çıktım. Kapıyı açmaya çalıştım, açamadım. Daha sonra evimin balkonundan kapıyı açmak için demir aramaya geldim. Balkondan kadının sarktığını gördüm. Çevreden de bağırdılar. O an kadın kendisini bıraktı. Refleksle kadını tuttum, o sırada sırtı yanıyordu. Sağ elimi attığımda elim yandı. Sol elimle kadını tuttum. İçeri kadını çekemedim, kolumda derman kalmadı, sağ kolum demire çarptı. Allah'tan evimin kapısını açık bırakmışım. Ben de bağırmaya başladım, biri gelsin, diye. Kadın da 'Ağabey beni bırakma' diye sesleniyordu. Bırakmadık, neticesinde kadını kurtardık. Bağırma sesime 3-5 dakika sonra bir arkadaş geldi, onunla beraber çıkardık kadını" dedi.KADINI KURTARIRKEN 2 PARMAĞI KIRILMIŞ

Fuat Kızıltepe, kadını balkonda yakaladığı sırada sol ayağının serçe parmağı ile yanındaki parmağın da kırıldığını belirterek, "Yanıma gelen kişiyle kadını içeri çektikten sonra o kadını alıp aşağı indirdi. Ben de levye alıp, üst kata çıkıp, kapıyı açarak daireye girdim. Zaten içerisi duman olmuş, her yer yanmış; çocuklar çıkarıldı. Bir kadın daha varmış, o da çıkarıldı sonra herkes yardımcı oldu, yangın söndürüldü" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yangında balkondan atlayan kadını yakalayan komşu: 'Bırakma' diyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yangında balkondan atlayan kadını yakalayan komşu: 'Bırakma' diyordu - Son Dakika
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