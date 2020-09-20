Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 15

Son dakika haberi... Yangında ev küle döndü, mahalleli sosyal mesafeyi unuttuBURSA'da 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

Yangında ev küle döndü, mahalleli sosyal mesafeyi unuttu

BURSA'da 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince iki saatlik çalışmayla söndürülen yangını, çevredekiler maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan izledi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 3'üncü Yeşildağ Sokak'ta meydana geldi. Vahit Ö.'ye ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kentin birçok noktasından da görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı. Mahalledeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, yangının olduğu binada oturan bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmangazi, Yeşildağ, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 20:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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