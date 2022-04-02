Son dakika haberleri: Yangında ev zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yangında ev zarar gördü

02.04.2022 10:04
Son dakika haberleri: Yangında ev zarar gördü

Gelen son dakika haberlerine göre SAMSUN (İHA) – Samsun'da elektrik kontağından çıkan yangında ev zarar gördü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da elektrik kontağından çıkan yangında ev zarar gördü.

İlkadım ilçesi Hızırbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın ilk katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından çıkan yangında evde kimse bulunmadığı öğrenildi. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Yangında ev zarar gördü
Son dakika haberleri: Yangında ev zarar gördü

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İlkadım, Yangın, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yangında ev zarar gördü - Son Dakika


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