Son dakika haberleri: Yangında ev zarar gördü - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da elektrik kontağından çıkan yangında ev zarar gördü.

İlkadım ilçesi Hızırbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın ilk katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından çıkan yangında evde kimse bulunmadığı öğrenildi. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN