Son dakika haber: Yangında evi ve tüp bebek parası kül oldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Yangında evi ve tüp bebek parası kül oldu

13.04.2022 23:03

Son dakika haberlerine göre Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan yangında tedavisi için biriktirdiği parası ve evi küle dönen kadın, "Tedavi hayalim de yarım kaldı" dedi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde çıkan yangında tedavisi için biriktirdiği parası ve evi küle dönen kadın, "Tedavi hayalim de yarım kaldı" dedi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde yaşayan Rasim ve Hatun Balcı çiftinin evinde yangın çıktı. Yangın sırasında alevlerin içinde kalan Hatun Balcı, son anda kendini dışarı atıp canını zor kurtardı. Yangın itfaiye ve köy halkının müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan olayı anlatan Hatun Balcı, "Gözümü açtığımda evin bütün tavanlarının yandığını gördüm. Dışarı çıktığımda her yer yanıyordu. Eşimi ve itfaiyeyi aradım. Komşularımla beraber hortumlarla su sıkmaya başladık. Ne evimiz, eşyamız, paramız hiçbir şeyimiz kalmadı. Hayalimiz de yarım kaldı" açıklamasında bulundu.

"ÜZERİMİZDEKİ KIYAFETLERİMİZDEN BAŞKA BİR ŞEY KALMADI"

Eşinin aramasıyla hemen eve geldiğini anlatan Rasim Balcı da, "Eve geldiğimde her yer alev alev yanıyordu. Yapılacak hiçbir şey yoktu, ev birden balon gibi söndü. Ocağımız söndü. Üzerimizdeki kıyafetlerimizden başka bir şey kalmadı" dedi.

(Şener Urfa/İHA)

Son dakika haber: Yangında evi ve tüp bebek parası kül oldu
Son dakika haber: Yangında evi ve tüp bebek parası kül oldu
Son dakika haber: Yangında evi ve tüp bebek parası kül oldu
Son dakika haber: Yangında evi ve tüp bebek parası kül oldu
Son dakika haber: Yangında evi ve tüp bebek parası kül oldu
Son dakika haber: Yangında evi ve tüp bebek parası kül oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yangında evi ve tüp bebek parası kül oldu - Son Dakika


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