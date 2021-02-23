Son dakika haberleri! Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı

23.02.2021 09:57
Son dakika haberleri! Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangında evleri küle dönen Şener çiftinin, yeni evlerinin yapımına başlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangında evleri küle dönen Şener çiftinin, yeni evlerinin yapımına başlandı.

Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkiinde 12 Ocak tarihinde İsmail Durmuş Şener ve Serpil Şener'e ait tek katlı prefabrik ev tamamen yanmış ve çıkan yangında Şener ailesi ve 7 yaşındaki çocukları yara almadan kurtulmuştu. Marmaris AK Parti ilçe yönetimi evleri tamamen yanan aileye hemen yardımcı olmuş ve yeni ev sözü vermişlerdi. Ailenin ilk ihtiyaçları için seferber olan AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçe yönetimi üyeleri ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi ve Teşkilat Başkanı Anıl Berk çobanlık yaparak geçimini sağlayan Şener ailesinin yeni yuvasının inşaatı başladı. Değirmenyanı mevkiinde tek katlı prefabrik evde yaşayan üç kişilik Şener ailesinin kullanılamaz hale gelen evlerinin yeri önce temizlendi sonra yeni betonarme ev yapılmaya başlandı. AK Parti İlçe yönetiminin sık sık ziyaret ederek süreci takip ettiği evin çatısı da bugün takıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi "Haberi alır almaz geldiğimiz ve yangında evleri tamamen kullanılamaz hale gelen bu ailemize yeni ev yapacağımıza dair söz vermiştik. Nihayet kısa bir sürede çatısını da yaptık, aile bir ay içerisinde evlerinde yaşamaya başlayacaklar konunun takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz " şeklinde açıklamada bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ise "Biz ilk günden bu yana mağdur ailemizin yanındayız ve desteğimizi esirgemedik. Tüm Marmarisli vatandaşlarımız, resmi kurumlar ve diğer partilerin ilçe yönetimi de yardımlarını esirgemedi, aile evlerine kavuşacak ailenin çocuğu rahat bir şekilde yaşayacak" diye konuştu. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı
Son dakika haberleri! Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı
Son dakika haberleri! Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı
Son dakika haberleri! Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı
Son dakika haberleri! Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı

Hisarcık, AK Parti, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yangında evleri kül olan çiftin, yeni evinin yapımına başlandı - Son Dakika


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