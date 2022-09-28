Son dakika gündem: YANGINDA MAHSUR KALAN 4 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika gündem: YANGINDA MAHSUR KALAN 4 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

28.09.2022 15:01

Son dakika gündem haberi... KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan, yaşları 2 ile 7 arasında değişen Suriye uyruklu 4 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan, yaşları 2 ile 7 arasında değişen Suriye uyruklu 4 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Duraklı Mahallesi Sakaya Caddesi'ndeki bir evde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, evin bir odasında mahsur kalan Melek B. (2), Sali B. (4), Yusuf B. (6) ve İheb B.'yi (7) dışarı çıkarıp, hazır bekleyen ambulansa götürdü. Oksijen takviyesi yapılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın sırasında çocukların anne ve babasının dışarıda olduğu bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: YANGINDA MAHSUR KALAN 4 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: YANGINDA MAHSUR KALAN 4 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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