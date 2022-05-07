Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı

07.05.2022 18:25
Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında, binanın 2'nci katındaki dairede mahsur kalan muhabbet kuşları ile kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında, binanın 2'nci katındaki dairede mahsur kalan muhabbet kuşları ile kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın Kemalpaşa Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında öğleden sonra çıktı. Ev sahiplerinin evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden apartman sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

MUHABBET KUŞLARI İLE KEDİ MAHSUR KALDI

Binanın 2'nci katında yaşayan Öztürk ailesinin kızı Elif Öztürk'ün (8), evde mahsur kalan 'Şeker' ve 'Badem' isimlerindeki muhabbet kuşları ile 'Sufle' ismindeki kedisi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Elif Öztürk, o anları gözyaşları içinde izlerken, evde maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yangında mahsur kalan muhabbet kuşları ve kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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